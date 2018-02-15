Предприятие «Газпром нефти» признали «Хранителем кедровых лесов Югры»

13:21 15 февраля 2018 4

Деятельность компании по сохранению югорской природы оценили на федеральном уровне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпромнефть-Хантос» получил престижную экологическую награду за восстановление природных ресурсов. Предприятие признано «Хранителем кедровых лесов Югры» 2017 года.

В прошлом году организация высадила саженцы кедра на площади в 63,6 га. Также было реализовано множество других природоохранных мероприятий, направленных на стопроцентную утилизацию производственных и буровых отходов, производственный и экологический контроль, диагностику технического состояния нефтепромысловых трубопроводов, их ингибирование и реконструкцию. Общий объем инвестиций в эти мероприятия превысил миллиард рублей.

Деятельность «Газпромнефть-Хантоса» отметили и на федеральном уровне: в 2017 году компания стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Награда была вручена в рамках ежегодной Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды». В совет конкурса входят представители комитетов Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, образованию, аграрно-продовольственной политике и Торгово-промышленной палаты России.