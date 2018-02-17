19:48 17 февраля 2018 0

По две шайбы забили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Сборная России по хоккею с сухим счетом обыграла национальную команду США в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2018. Итог встречи — 4:0.

По две шайбы соперникам забили воспитанник челябинского хоккея Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40-я и 41-я минуты), передает RT. Великолепная игра голкипера Василия Кошечкина не оставила соперникам россиян ни одного шанса: от отбил 29 из 29 бросков.

Таким образом, подопечные Олега Знарка стали лидерами группы В и вышли в ¼ финала турнира напрямую. Их соперник в четвертьфинале определится позже.