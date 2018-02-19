{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
17 февраля 2018
16 февраля 2018
15 февраля 2018
16:40  19 февраля 2018 1

Генподрядчик федеральной мегастройки в ХМАО игнорирует скандал с трещиной в фундаменте роддома

Строительная площадка перинатального центра. Сургут, паспорт объекта, роддом, перинатальный центр
Застройщик нового роддома обещает уложиться в срокиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В группе компаний «ВИС» проигнорировали вопрос корреспондента «URA.RU» о возможной трещине в фундаменте перинатального центра в Сургуте. В пресс-службе генподрядчика лишь отметили, что строительство идет с опережением графика.

В компании заявили, что на площадке перинатального центра состоялось совещание, посвященное реализации проекта. На нем представители генподрядчика отчитались о досрочном монтаже лифтов. Застройщик уже завершил работы по устройству наружных инженерных сетей, монтажу вентиляционного оборудования и насосных станций пищевого и хозяйственного блоков. Сейчас на всех этажах основного здания продолжается внутренняя отделка, выполняется стяжка полов и штукатурка стен. По словам инвестора, стройка идет с небольшим опережением графика.

Как ранее сообщили «URA.RU» источников в строительной сфере региона, в фундаменте нового роддома была обнаружена трещина. По одной из версий ее обнаружили на этапе возведения корпусов и уже укрепили фундамент. По другой — эти работы будут проводиться летом. В комментарии от пресс-службы ГК «ВИС» о трещине не говорилось ничего.

Статья по теме
Югра теряет надежду на самый дорогой федеральный мегапроект

Перинатальный центр Сургута — это самая дорогая социальная стройка в истории региона. Возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей. Этот объект и один из самых долгожданных. Действующий роддом города работает на пределе своих мощностей — там принимают в четыре раза больше рожениц, чем предусмотрено проектом.

Новый роддом, который заявляется как проект федерального уровня, планировалось ввести в эксплуатацию к концу 2017 года, но сроки перенесли на осень 2018-го. По официальной версии, озвученной в правительстве Югры, причиной стало отставание строителей от графика работ из-за рекордного уровня грунтовых вод — он превысил 100-летний уровень наблюдений. Генподрядчику пришлось поднимать объект на полтора метра.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров