Генподрядчик федеральной мегастройки в ХМАО игнорирует скандал с трещиной в фундаменте роддома

16:40 19 февраля 2018 1

Застройщик нового роддома обещает уложиться в сроки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В группе компаний «ВИС» проигнорировали вопрос корреспондента «URA.RU» о возможной трещине в фундаменте перинатального центра в Сургуте. В пресс-службе генподрядчика лишь отметили, что строительство идет с опережением графика.

В компании заявили, что на площадке перинатального центра состоялось совещание, посвященное реализации проекта. На нем представители генподрядчика отчитались о досрочном монтаже лифтов. Застройщик уже завершил работы по устройству наружных инженерных сетей, монтажу вентиляционного оборудования и насосных станций пищевого и хозяйственного блоков. Сейчас на всех этажах основного здания продолжается внутренняя отделка, выполняется стяжка полов и штукатурка стен. По словам инвестора, стройка идет с небольшим опережением графика.

Как ранее сообщили «URA.RU» источников в строительной сфере региона, в фундаменте нового роддома была обнаружена трещина. По одной из версий ее обнаружили на этапе возведения корпусов и уже укрепили фундамент. По другой — эти работы будут проводиться летом. В комментарии от пресс-службы ГК «ВИС» о трещине не говорилось ничего.

Перинатальный центр Сургута — это самая дорогая социальная стройка в истории региона. Возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей. Этот объект и один из самых долгожданных. Действующий роддом города работает на пределе своих мощностей — там принимают в четыре раза больше рожениц, чем предусмотрено проектом.

Новый роддом, который заявляется как проект федерального уровня, планировалось ввести в эксплуатацию к концу 2017 года, но сроки перенесли на осень 2018-го. По официальной версии, озвученной в правительстве Югры, причиной стало отставание строителей от графика работ из-за рекордного уровня грунтовых вод — он превысил 100-летний уровень наблюдений. Генподрядчику пришлось поднимать объект на полтора метра.