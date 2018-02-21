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Главные новости Югры
17:42  21 февраля 2018 0

В Югру идут морозы и снежный ураган. Полиция предупреждает об опасности

Деревяшки. Нижневартовск., зима, заморозки, метель
В Югре в ближайшие дни будет морозно и снежно — водителей уже предупредили об опасностиФото: Александр Елизаров © URA.RU

ГИБДД Югры выступила с предупреждением о сильном снегопаде и морозной погоде. В пресс-службе ведомства рассказали «URA.RU», что холодать начнет уже в пятницу, 22 февраля.

По данным ГИБДД, в ХМАО пройдет метель. В пятницу начнется похолодание, а уже к воскресенью, 25 февраля, столбик термометра опустится ниже 30 градусов. «Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. Снегопад, гололед значительно осложняют управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий. Не стоит надеяться на противоскользящие материалы, которыми посыпают проезжую часть. Зачастую песок не удерживается на обледенелом покрытии и сдвигается колесами автомашин», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Югры. Добавим, что, по прогнозу синоптиков, похолодание в регионе продлится до середины следующей недели.

Антон Степыгин
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