При взрыве телебашни центр Екатеринбурга уйдет под воду. ФОТО

15:37 21 февраля 2018 9

В тоннеле, по которому течет Малаховка, всюду трещины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Диггеры, которые регулярно совершают путешествия по подземельям Екатеринбурга, обнаружили, что бетонный кожух, по которому течет река в районе цирка, пришел в негодность. В перекрытии появились трещины, бетонные плиты провисли.

«Опасная ситуация сложилась в районе цирка с рекой Малаховка, которую увели под землю, и сейчас она течет по бетонному кожуху. Трещина в потолочном перекрытии появилась давно, но в последнее время она все больше увеличивается, и плиты начинают провисать. Достаточно серьезного сотрясения почвы, как, например, взрывная волна в случае уничтожения телебашни, и все рухнет. Результат один — подземная река вырвется наружу. Нельзя сказать, что Екатеринбург смоет волной, но весь центр города, по крайней мере, на какое-то пусть и непродолжительное время, точно затопит», — рассказал «URA.RU» диггер Анатолий Киселев.

Диггер пояснил, что разрушение бетонных плит он с товарищами обнаружил в подземелье почти напротив цирка, под улицей Куйбышева, над противоположным берегом Исети. Река Малаховка, которая обозначена на всех старых картах города, берет свое начало в районе главного корпуса УрФУ, протекает под зоопарком и впадает в Исеть в районе цирка. Путешествие по Малаховке стало излюбленным маршрутом диггеров из-за образовавшегося грота со сталактитами и сталагмитами под перекрестком улиц Гоголя и Куйбышева. По словам диггера, из-за точечной застройки в центре города, в коллекторе Малаховки в последнее время появились ответвления, так как высотки требуют глубокого фундамента. В случае прорыва кожуха, подвалы и подземные паркинги новых высоток также окажутся затоплены.

Перекрытие может обрушиться от любого сильного сотрясения почвы, например, от взрыва, уверены диггеры Фото: Владимир Жабриков

В комитете по благоустройству администрации Екатеринбурга в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердили, что состояние кожухов, по которым текут подземные реки, действительно во многих местах оставляет желать лучшего. «Те, кто будет производить взрывные работы, должны этот фактор учитывать», — подчеркнули в администрации. В УГМК, которая занимается сносом башни, комментарий получить не удалось — руководитель PR-управления «УГМК-холдинга» Алексей Свалов не ответил на телефонные звонки корреспондента «URA.RU» и на сообщения в мессенджере.

Как уже сообщало «URA.RU», взрыв недостроенной телебашни, ранее назначенный на 23 февраля, был отменен. По данным редакции, поступил приказ из Кремля взрыв отложить, чтобы не создавать напряженность в обществе. Организаторы взрыва планируют построить на этой площадке ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист». Из-за предстоящего взрыва сворачивают гастроли и ближайшие дни экстренно покидает Екатеринбург цирковая труппа с программой «Жираф шоу». По словам артистов, их предупредили, что башню собираются взрывать в первую неделю марта, ориентировочно седьмого числа. Между тем в УГМК, которая сносит башню, уже заявляли, что это произойдет не раньше второй половины марта. Горожан обещают предупредить за несколько дней.