07:33 25 февраля 2018 0

Российские самолеты прячут от возможных обстрелов в капонирах Фото: скриншот программы «Это вам за пацанов!»

Оборонительные сооружения авиабазы Хмеймим в Сирии, на которой располагается авиационная группировка ВКС РФ, попали в прямой телеэфир. Укрепления продемонстрировал зрителям Андрей Малахов в программе «Это вам за пацанов!» на канале «Россия 1».

В кадры попали капониры для самолетов: с тыла их защищает капитальная бетонная стена, а стоянки каждого летального аппарата отделяют так называемые габионы (стенки из металлической сетки, внутри которых размещены мешки с землей или песком). При обстреле территории базы они защищают самолеты и вертолеты от осколков. Сейчас на аэродроме Хмеймим проходят боевые испытания новейшие российские истребители 5-го поколения Су-57, сообщает Nation news.

Как уже сообщало «URA.RU», Андрей Малахов побывал в Сирии в однодневной командировке, чтобы снять передачу о гибели в Сирии пилота штурмовика Су-25 Романа Филиппова. По словам ведущего, вместо Шурыгиной и семейной свары Джигарханяна он решил показать россиянам настоящего героя.

Майор Роман Филипов был сбит в районе Идлиба — его Су-25 обстреляли из нескольких ПЗРК террористы запрещенной в России организация «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает «Русская планета». Уже на земле пилот принял неравный бой, отстреливаясь от наседавших боевиков из пистолета. Перед тем, как подорвать себя гранатой, офицер крикнул: «Это вам за пацанов!» Тело летчика удалось вернуть на родину, посмертно ему присвоено звание Героя России.