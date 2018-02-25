Екатеринбурженка Наталья заявила, что сотрудники аэропорта Кольцово вытащили из ее багажа сыр, манго и шоколад, которые она везла из-за границы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В Барселоне Наталья сдала чемодан, который был закрыт на кодовый замок. При получении женщина ничего необычного не заметила. Однако, вернувшись домой и распаковав багаж, поняла, что вещи лежат не так, как она их уложила, а некоторые продукты пропали.
— Друзья, впервые столкнулась с тем, что в Кольцово из чемодана вытащили сыр… и превышения по санкционке не было… до чего противное чувство: почему-то ничего «невкусного» не взяли, — написала Наталья.
По ее словам, вино и второй кусок сыра были на месте. Манго взяли только одно из пяти, шоколад — два из семи. В аэропорту пообещали провести проверку и выяснить, причастны ли сотрудники Кольцово к пропаже, пишет 66.ру. Однако там обратили внимание пострадавшей на то, что продукты могли исчезнуть в аэропорту вылета.