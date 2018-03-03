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Главные новости Пермского края
17:35  03 марта 2018 0

Грабители в Прикамье связали и обокрали спящую бабушку

Клипарт, мошенник, бандит, вор, взломщик, грабитель, воровство
Мужчины в масках проникли в ее комнатуФото: depositphotos.com © URA.RU

Силовики в Пермском крае задержали троих человек, которых подозревают в ограблении пенсионерки. Нападение произошло в ноябре 2017 года, однако обнаружить злоумышленников удалось лишь сейчас.

По словам пострадавшей 1931 года рождения, поздно вечером двое преступников в масках проникли в жилой дом, где в одной из комнат спала женщина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Они напали на нее, потребовали деньги и золотые украшения. Испугавшись, бабушка рассказала, где хранит ценные вещи. Злоумышленники связали ей ноги и руки за спиной, а чтобы она не смогла позвонить в полицию, сломали стационарный телефон. В результате они забрали семь тысяч рублей и скрылись. Женщину утром обнаружил сосед и вызвал полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых в Костромской области: это двое местных жителей 1985 года рождения. Они являются родственниками, один из них был в розыске за совершение серии краж в Вологде. Подельники указали, что в Пермском крае совершили преступления совместно с женщиной. После этого 41-летняя жительница Нытвенского района была задержана в кратчайшие сроки. Сейчас всех фигурантов уголовного дела заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Юрий Викторов
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