Грабители в Прикамье связали и обокрали спящую бабушку

Силовики в Пермском крае задержали троих человек, которых подозревают в ограблении пенсионерки. Нападение произошло в ноябре 2017 года, однако обнаружить злоумышленников удалось лишь сейчас.
По словам пострадавшей 1931 года рождения, поздно вечером двое преступников в масках проникли в жилой дом, где в одной из комнат спала женщина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Они напали на нее, потребовали деньги и золотые украшения. Испугавшись, бабушка рассказала, где хранит ценные вещи. Злоумышленники связали ей ноги и руки за спиной, а чтобы она не смогла позвонить в полицию, сломали стационарный телефон. В результате они забрали семь тысяч рублей и скрылись. Женщину утром обнаружил сосед и вызвал полицию.
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых в Костромской области: это двое местных жителей 1985 года рождения. Они являются родственниками, один из них был в розыске за совершение серии краж в Вологде. Подельники указали, что в Пермском крае совершили преступления совместно с женщиной. После этого 41-летняя жительница Нытвенского района была задержана в кратчайшие сроки. Сейчас всех фигурантов уголовного дела заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.