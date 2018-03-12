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12 марта 2018
15:19  12 марта 2018 0

Шестилетнюю девочку внесли в список избирателей в Перми. ФОТО

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, опрос, анкета, опросный лист, отвечающий на анкету человек, выбор ответа
В районной администрации перепутали год рождения ребенкаФото: depositphotos.com © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Перми шестилетней девочке прислали приглашение на выборы президента и даже включили ее в список избирателей. Ошибку допустили в администрации Дзержинского района.

В избирательной комиссии Пермского края «URA.RU» пояснили, что по закону списки избирателей формируются органами местного самоуправления. «Накануне дня голосования производится сверка списков избирателей, о чем указывается в приглашении на выборы. С этой же целью члены участковых комиссий сейчас осуществляют подомовые обходы для выявления неточностей в списках избирателей», — рассказали агентству в комиссии.

Там уточнили, что районная администрация передала полные данные ребенка, но перепутала год рождения: вместо 2012 года поставили 1979. «В настоящий момент на основании обращения избирателя — она исключена из списков избирателей. Данные будут переданы в администрацию», — заключили в комиссии.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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