В Перми объяснили исчезновение заправок «Газпромнефти»

Пермские АЗС, работавшие под брендом «Газпромнефть», переданы в залог сети «Феникс Петролеум». В ближайшее время компания не рассматривает возможность возобновить деятельность в столице Прикамья.
Заправки закрылись после прекращения договора с ООО «Оператор», занимающимся розничной торговлей топливом. Полтора месяца назад, как сообщает издание Business Class, компания была отдана в залог владельцу и директору группы компаний сети АЗС «Феникс Петролеум» Николаю Тихоновцу. «Феникс Петролеум», в свою очередь, в 2017 году судилась с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». Поводом послужила неполная оплата приобретенных нефтепродуктов. Сейчас в арбитраже рассматривается ответный иск к «дочке» «Газпромнефти».
«Сеть АЗС „Газпромнефть“ не прекращает работу на территории Пермского края, — сообщают жителям Прикамья представители компании в официальном паблике в соцсетях. — Как только новые АЗС „Газпромнефть“ откроются в Пермском крае, информация о них сразу же появится на нашем сайте».
Как уже писало «URA.RU», действовавшая под брендом «Газпромнефть» сеть АЗС практически полностью прекратила работу в прошедшие праздники. В компании это объяснили «окончанием партнерского договора».