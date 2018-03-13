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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
20:46  13 марта 2018 0

Свердловские власти поставили жизнь области на паузу. То ли ради выборов, то ли ради дня рождения губернатора

Встреча Евгения Куйвашева с промышленниками и предпринимателями. Екатеринбург, куйвашев евгений
У Евгения Куйвашева день рождения 16 марта — готовьтесь отправить SMSФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание правительства Свердловской области в четверг, 15 марта, не состоится и будет перенесено. Решение отложить подписание десятков ключевых для области постановлений губернатор Евгений Куйвашев, как утверждает источник в областной администрации, принял сразу по нескольким причинам.

«Вызвали в Москву. Вроде бы там на инструктаж [по теме выборов] ждут отдельных руководителей [регионов], там же выставка [„Россия устремленная в будущее“] проходит, а заодно проведет свой день [рождения — 16 марта главе региона исполнится 47 лет] без пристального внимания», — поделился кулуарной версией отсутствия заседания в графике инсайдер.

Директор департамента информполитики региона Александр Иванов не уточнил, на какое число перенесено заседание. «Заседание правительства пройдет в другой день в связи с изменениями графика губернатора. Все оперативные вопросы решаются в рабочем порядке. Напомню, что правительство работает в ежедневном режиме, а не только во время заседаний», — пояснил официальную причину переноса чиновник.

Антон Ольшанников
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