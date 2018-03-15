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15 марта 2018
10:51  15 марта 2018 0

Школьники со всей страны обсудят поиски лекарства от всех болезней

Актуальные вопросы со школьниками обсудят эксперты в области здравоохранения и цифровых технологийФото: сайт НИТУ «МИСиС»

Тысячи школьников 15 марта примут участие во всероссийском открытом уроке «Спасти жизнь человека». Он состоится в 10:00 и станет четвертым в цикле открытых уроков для учащихся. Занятие будет посвящено здравоохранению и технологиям, которые используют врачи в современном мире.

Школьники вместе с экспертами обсудят разработки, которые помогают в защите от вирусов, важность инженеров в сфере здравоохранения и решение вопроса, когда человечество получит лекарство от всех болезней. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ и интернет-портал «ПроеКТОриЯ». Из Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» будет вестись онлайн-трансляция, которую сможет посмотреть любой желающий на портале «ПроеКТОриЯ» или группах проекта во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Экспертами выступят гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн, ректор «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента России Герман Клименко. Модератором урока станет промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков. Задать вопросы спикерам можно будет еще до начала мероприятия в специальном обсуждении. Составленный профессиональными психологами тест проверит, какая из пяти перспективных областей будущей экономики страны подходит участнику больше.

Напомним, что три предыдущих Всероссийских открытых урока набрали уже более 10 млн просмотров и объединили 26 658 школ страны. Урок «Что ты знаешь о еде?», состоявшийся 8 февраля, посетили ученики 18 тысяч школ, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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