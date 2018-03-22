Туристический поток в России поставил исторический рекорд

07:43 22 марта 2018 0

Внутренний турпоток с 2010 года вырос на 85% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристический поток в России в 2017 году превысил 81 млн человек и достиг рекордного значения за всю историю РФ. Основной вклад в рост этого показателя сделали сами россияне за счет внутреннего туризма, однако число путешественников из-за рубежа также выросло.

Суммарный турпоток в стране с 2010 года увеличился на 20%, а внутренний — на 85%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ростуризма. Почти 70% от всех отдыхающих в прошлом году — сами россияне (56,5 млн человек), иностранных же туристов оказалось меньше — 24,5 млн. При этом самым посещаемым направлением стала Москва (21,5 млн туристов), не теряет популярности Краснодарский край (16 млн), на третьем месте расположился Санкт-Петербург (7,5 млн), а на четвертом — Крым (5,4 млн). Интересно, что турпоток вырос также в Чечне и Адыгее, которые раньше не отличались большой популярностью у путешественников. В Ростуризме считают, что это связано с реализацией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».

В 2017 году Россия также вошла в десятку мировых лидеров по прибытиям иностранных туристов. Чаще всего в страну приезжали граждане Китая, Германии и США. Вырос турпоток из Канады, Индии, Ирана и Франции. «Россия привлекает своими культурно-историческими центрами, природой, горной местностью. Положительная динамика по турпотоку ожидается и в 2018 году, в особенности благодаря чемпионату мира по футболу», — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В то же время российские туристы в прошлом году побывали за границей 40 млн раз, сообщал портал RT. Это на четверть больше, чем в 2016 году. Особенно популярной у россиян стала Турция (4,52 млн поездок).