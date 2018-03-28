{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
12:12  28 марта 2018 1

Победа «Трактора» изменила планы на мероприятие мирового уровня. Подготовиться было невозможно

Хоккей Трактор Югра Челябинск, сеничев иван, дубровский борис
Борис Дубровский поздравил «Трактор» и принял решение по другому мероприятиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выход хоккейного клуба «Трактор» в финал восточной конференции КХЛ внес коррективы в мероприятие мирового уровня, которое должно состояться в Челябинске с шестого по восьмое апреля. Теперь чемпионат мира по латиноамериканским танцам пройдет не на ледовой арене «Трактор», а во дворце спорта «Юность».

Выиграв у «Салавата Юлаева» 27 марта, во вторник, «Трактор» обеспечил себе как минимум бронзу Континентальной хоккейной лиги. 30 марта, первого, третьего и пятого апреля челябинцы будут играть с казанским «Ак Барсом». Даже одна победа «Трактора» в этих четырех матчах продолжит серию за выход в финал КХЛ, и ледовая арена будет занята. Решение о проведении чемпионата по латиноамериканским танцам принимали осенью 2017 года, когда было сложно предугадать графики игр.

Как отметил вице-губернатор Вадим Евдокимов, площадка «Юности» хороша знакома оркомитету и южноуральским любителям танцевального спорта, здесь уже разыгрывали кубок губернатора. Евдокимов пообещал, что мероприятие пройдет на высоком уровне. Губернатор Борис Дубровский извинился перед любителями танцевального спорта: «Календарь кубка Гагарина в силу специфики турнира очень трудно просчитать заранее, нам искренне хотелось избежать накладок». Вместе с тем Дубровский поздравил «Трактор», с входом в полуфинал КХЛ и передал привет «скептикам», которые не верили в такие перспективы. Губернатор отметил и работу менеджмента клуба.

«Соперник по финалу — очень серьезный, времени на восстановление у наших хоккеистов не так много. Но в спорте всегда есть место для шага вперёд. Будем верить в нашу команду, и поддерживать ее с нашей многочисленной армией болельщиков. „Трактор“, вперёд!» — обратился к игрокам клуба губернатор.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров