12:12 28 марта 2018 1

Борис Дубровский поздравил «Трактор» и принял решение по другому мероприятию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выход хоккейного клуба «Трактор» в финал восточной конференции КХЛ внес коррективы в мероприятие мирового уровня, которое должно состояться в Челябинске с шестого по восьмое апреля. Теперь чемпионат мира по латиноамериканским танцам пройдет не на ледовой арене «Трактор», а во дворце спорта «Юность».

Выиграв у «Салавата Юлаева» 27 марта, во вторник, «Трактор» обеспечил себе как минимум бронзу Континентальной хоккейной лиги. 30 марта, первого, третьего и пятого апреля челябинцы будут играть с казанским «Ак Барсом». Даже одна победа «Трактора» в этих четырех матчах продолжит серию за выход в финал КХЛ, и ледовая арена будет занята. Решение о проведении чемпионата по латиноамериканским танцам принимали осенью 2017 года, когда было сложно предугадать графики игр.

Как отметил вице-губернатор Вадим Евдокимов, площадка «Юности» хороша знакома оркомитету и южноуральским любителям танцевального спорта, здесь уже разыгрывали кубок губернатора. Евдокимов пообещал, что мероприятие пройдет на высоком уровне. Губернатор Борис Дубровский извинился перед любителями танцевального спорта: «Календарь кубка Гагарина в силу специфики турнира очень трудно просчитать заранее, нам искренне хотелось избежать накладок». Вместе с тем Дубровский поздравил «Трактор», с входом в полуфинал КХЛ и передал привет «скептикам», которые не верили в такие перспективы. Губернатор отметил и работу менеджмента клуба.

«Соперник по финалу — очень серьезный, времени на восстановление у наших хоккеистов не так много. Но в спорте всегда есть место для шага вперёд. Будем верить в нашу команду, и поддерживать ее с нашей многочисленной армией болельщиков. „Трактор“, вперёд!» — обратился к игрокам клуба губернатор.