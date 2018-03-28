23:10 28 марта 2018 0

«Оседлать» протест волоколамцев решили активисты Майдана (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Недовольство местных жителей ситуацией вокруг полигона «Ядрово» под Волоколамском пытаются «раскачать» из Киева. Детали переговоров, конечной целью которых является «оседлать» законное возмущение граждан, опубликованы в интернете.

Из диалогов в Telegram-чатах, посвященных ситуации в Волоколамске, ясно, что к организации новых акций протеста подключились уже не местные жители. К примеру, в группе «Поддержка Волоколамска» обсуждается подвоз сторонников Навального из Тулы, Москвы, Саратова и Подмосковья. При этом активно обсуждается силовая составляющая будущего «движа».

Автором прикрепленной в «шапке» чата инструкции, как добраться до места событий, является пользователь с ником «Jorg», состоящий также в группе «Ядрово. Задыхаемся!!!» в «ВК» — ключевом сообществе по координации протеста. Из свойств файла понятно, что «Jorg» — это киевлянин Георгий Чумаченко. Среди его подписок во «Вконтакте»: «Иностранные добровольцы в АТО» и «Азов» (карательный батальон из нацистов и сторонников запрещенного в России «Правого Сектора»). Внутри России Чумаченко подписан на паблики таких националистических групп, как «Автономные НС Москвы», «Русский объединенный национальный альянс» и т. п.

1/7 Организаторы настроены решительно

Эксперты ожидают, что в ближайшие недели — по мере приближения инаугурации Владимира Путина, — попытки «разогреть» ситуацию в Волоколамске и других территориях, где власть проявила себя неэффективно, — будут предприниматься со все нарастающей интенсивностью. Одновременно будет возрастать и активность информационных атак из-за рубежа, целью которых является максимально возможная дискредитация результатов президентских выборов в России.

Ранее, как сообщало «URA.RU», выяснилось, что за сообщениями о сотнях жертв в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стоит украинский пранкер Евгений Вольнов. Ложь, на которую купились ряд СМИ и пользователей соцсетей, он объяснил желанием отомстить «всем россиянам». В отношении Вольнова возбуждено уголовное дело, суд вынес решение о его заочном аресте.