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30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:28  30 марта 2018 0

Четыре партии объединились в борьбе за сохранение всенародных выборов мэра Екатеринбурга

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, екатеринбург, октябрьская площадь
Отмена выборов мэра объединила КПРФ и «Справедливую Россию»Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В пресс-центре «КП-Урал» 2 апреля пройдет пресс-конференция с участием представителей четырех партий, которые выскажут свое мнение по поводу предстоящей отмены всенародных выборов главы Екатеринбурга.

Как следует из анонса мероприятия, в нем примут участие лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Андрей Жуковский, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, депутат Екатеринбургской гордумы от ЛДПР Михаил Вечкензин и депутат Екатеринбургской гордумы от партии «Гражданская платформа» Константин Киселев.

В анонсе не указывается, каких позиций придерживаются спикеры. Однако один из организаторов мероприятия сообщил «URA.RU», что ими достигнута предварительная договоренность консолидированно выступить в поддержку сохранения всенародного голосования.

Андрей Жуковский подтвердил «URA.RU», что справедливороссы действительно будут настаивать на дальнейшем проведении общегородских выборов главы Екатеринбурга. Дозвониться до остальных заявленных участников пресс-конференции не удалось.

В Екатеринбурге 2 апреля на площади Обороны также пройдет митинг за сохранение прямых всенародных выборов. Законопроект об отмене общегородских выборов мэра будет рассмотрен 3 апреля на заседании Заксобрания Свердловской области.

Константин Джултаев
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