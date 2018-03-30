Четыре партии объединились в борьбе за сохранение всенародных выборов мэра Екатеринбурга

В пресс-центре «КП-Урал» 2 апреля пройдет пресс-конференция с участием представителей четырех партий, которые выскажут свое мнение по поводу предстоящей отмены всенародных выборов главы Екатеринбурга.
Как следует из анонса мероприятия, в нем примут участие лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Андрей Жуковский, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, депутат Екатеринбургской гордумы от ЛДПР Михаил Вечкензин и депутат Екатеринбургской гордумы от партии «Гражданская платформа» Константин Киселев.
В анонсе не указывается, каких позиций придерживаются спикеры. Однако один из организаторов мероприятия сообщил «URA.RU», что ими достигнута предварительная договоренность консолидированно выступить в поддержку сохранения всенародного голосования.
Андрей Жуковский подтвердил «URA.RU», что справедливороссы действительно будут настаивать на дальнейшем проведении общегородских выборов главы Екатеринбурга. Дозвониться до остальных заявленных участников пресс-конференции не удалось.
В Екатеринбурге 2 апреля на площади Обороны также пройдет митинг за сохранение прямых всенародных выборов. Законопроект об отмене общегородских выборов мэра будет рассмотрен 3 апреля на заседании Заксобрания Свердловской области.