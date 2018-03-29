Полпред губернатора смешно потроллил Ройзмана его же шуткой

16:26 29 марта 2018 0

Ройзман попросил депутатов «не чесать, где не чешется» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области сделало первый шаг к отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга. 29 марта парламентский комитет по региональной политике и местному самоуправлению одобрил внесенный губернатором Евгением Куйвашевым законопроект о введении в региональном центре так называемой «советской» схемы. Она предусматривает, что следующий глава города будет избран депутатами на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов. Документ поддержало пять из шести членов комитета.

Альтернативный законопроект депутата Вячеслава Вегнера о возвращении Екатеринбурга к всенародным выборам «сильного» мэра (возглавляющего администрацию города, как это делал экс-мэр Аркадий Чернецкий) они предложили отклонить. Документ поддержал лишь депутат от КПРФ Александр Ладыгин.

Проект Вячеслава Вегнера поддержал лишь один из его коллег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самым немногословным участником дискуссии стал представитель губернатора в Заксобрании Виктор Бабенко. Рассказывая о сути внесенного главой региона документа, он ограничился пересказом его содержания. Попытки присутствующих получить дополнительные пояснения потерпели неудачу. В частности, на просьбу главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана назвать причины, побудившие губернатора инициировать реформу, Бабенко потроллил своего собеседника (автора мема «Все все понимают»): «Вы грамотный человек. Всем это ясно и понятно».

Другие спикеры проявили не только больший энтузиазм, но и недюжинную эрудированность. Автор альтернативного законопроекта о возвращении выборов «сильного» мэра депутат Вячеслав Вегнер решил задавить оппонентов интеллектом, начав выступление со ссылки на труды древнегреческих философов. По его мнению, Аристотель считал, что при демократическом строе руководители должны избираться по жребию.

Попытался блеснуть знаниями философии и депутат Александр Коркин. Он поразил присутствующих фразой:

«Еще Аристотель сказал, что председатель думы и глава Екатеринбурга должны быть разные люди».

Но больше всего удивил коллег депутат-коммунист Александр Ладыгин, показавший, что он знаком с содержанием библейских «Откровений Иоанна Богослова» об Апокалипсисе. Представитель КПРФ предположил, что в случае сохранения всенародных выборов мэра их выиграет известный всем человек: «Я знаю, кто это, и все жители Екатеринбурга знают, кто это». Член компартии предположил, что в этом случае ничего страшного не произойдет: «Я знаю, что после этого не явится Люцифер и четыре черных всадника. А реки кровью не нальются».

Представитель КПРФ Александр Ладыгин счел, что сохранение выборов не спровоцирует Апокалипсис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спустя несколько минут Ладыгин переключился с размышлений о конце света на рассуждения о геополитике. Он сравнил происходящее с ситуацией 2014 года. Тогда, по мнению депутата, телепрограммы формировали у зрителей впечатление, что «Россия со всех сторон окружена Украиной». Сегодня, считает Ладыгин, авторы идеи об отмене всенародных выборов рисуют картину, что «Екатеринбург — маленький населенный пункт, со всех сторон окруженный войсками НАТО».

Последнее замечание почему-то оскорбило единоросса Алексея Коробейникова. Он посчитал, что коммунист сравнил с войсками НАТО представителей областных властей, и пристыдил коллегу. Ладыгин пикировку продолжать не стал.

Алексей Коробейников видел в речи коллеги-коммуниста сравнение областных властей с войсками НАТО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Высказывания пришедшего защитить всенародные выборы главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на этом фоне выглядели на удивление стандартно и даже консервативно. Самым ярким его посылом стал призыв «не чесать там, где не чешется». Мэр попытался доказать, что предложенная в губернаторском законопроекте схема избрания мэра на заседании городской думы из числа одобренных спецкомиссией кандидатов является не выборами, а назначением. Действующий мэр также предупредил, что представителям финансово-промышленных групп не составит труда договориться с каждым из 36 депутатов гордумы, чтобы убедить их проголосовать за нужного олигархам кандидата. Он также дважды повторил практически дословно тезис, что принятие губернаторского законопроекта станет актом неуважения к жителям Екатеринбурга.

За спором «небожителей» следили симпатичные избирательницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Высказывания остальных членов комитета были предсказуемо идентичными и различались лишь в частностях. Они призывали принять предложенный губернатором проект закона, чтобы сэкономить выделенные на проявление прямых выборов бюджетные средства в размере 150 миллионов рублей. Лояльно настроенные депутаты уверяли, что введение «советской» схемы позволит навсегда прекратить противостояние городских и областных властей и повысит статус Екатеринбургской гордумы. При этом на вопрос: смогут ли ошибаться получившие особый статус городские депутаты, они ответить не смогли.

Оба законопроекта будут рассмотрены 3 апреля на заседании Законодательного собрания Свердловской области.