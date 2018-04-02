В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели

15:06 02 апреля 2018 0

Россиянам пообещали рассказать всю правду о трагедии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове появляются дополнительные свидетели. Об этом сообщил полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По словам Меняйло, новых свидетелей опрашивает СКР. Всю дополнительную информацию о трагедии, которую удастся получить из показаний свидетелей, полпред пообещал предать огласке. «По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее — будем до вас доводить в открытую», — пояснил Меняйло, его слова приводит ТАСС.

Ранее Меняйло официально представил в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и отказался комментировать отставку после трагедии бывшего главы региона Амана Тулеева. Уволенному губернатору-долгожителю оставили зарплату и шикарный особняк.

Страшный пожар случился 25 марта в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В результате трагедии, по последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, напоминает «Федеральное агентство новостей».