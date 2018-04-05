Гендиректор компании пойдет под суд за растрату денег, выданных на реконструкцию Пермь II

Бывшего гендиректора ОАО «РВ-Пермь» Алексея Шабалина обвиняют в отмывании денег и растрате. Фирму, которую возглавлял менеджер, создали для реконструкции железнодорожного вокзала «Пермь II» в 2012 году. Однако стройка так и не началась.
Прокуратура Ленинского района Перми сообщила, что готова передать дело гендиректора ОАО «РВ-Пермь» в суд. «Директор оформлял документы на оказание транспортных услуг, а затем составлял фиктивные отчеты», — говорится в заявлении для прессы на сайте прокуратуры Пермского края. Следствие считает, что ущерб организации составил 3,1 млн рублей. Чтобы легализовать доходы, менеджер перевел 2,2 млн рублей по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором был его родной брат.
Компанию «РВ-Пермь» создали для реконструкции железнодорожного вокзала «Пермь II». Краевой бюджет перечислил в уставной капитал фирмы 150 млн рублей. Аналогичную сумму ждали от «РЖД-развитие вокзалов», однако эти деньги так и не поступили. В штате организации были только гендиректор и секретарь, при этом компания имела прибыль от размещения денег на депозитах.