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Главные новости Пермского края
19:54  05 апреля 2018 0

В Прикамье завершилось объединение больниц. Самое крупное медучреждение в крае уже работает по новым направлениям

Больница отпраздновала завершение объединения учрежденийФото: группа «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», «ВКонтакте»

В Березниках Пермского края «Городская больница им. Вагнера Е.А.», «Детская городская больница», поликлиники Березников и Усольская районная больница объединились в одно медучреждение — «Краевую больницу им. академика Вагнера Е.А.» Она стала самым крупным лечебно-профилактическим учреждением в Пермском крае.

В рамках реорганизации сформировали полноценную диагностическую базу в одном стационаре, что дает больше возможностей для проведения плановых операций и ранней реабилитации пациентов. Также теперь все анализы будут обрабатываться в одной лаборатории. «Для нас главная задача реорганизации — максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы она стала доступнее и могла быть оказана в любом месте на высоком уровне», — отметил главный врач Краевой больницы им. Вагнера Михаил Суханов. За счет повышения эффективности работы планируется экономить средства, которые направят на увеличение зарплат врачам и покупку современного оборудования, сообщили в администрации губернатора края.

Больница уже начала активно работать по новым для себя направлениям. Так, впервые в Березниках провели сложные операции по установке кардиостимуляторов и эндоскопические операции у детей. Пермские врачи приезжают в город на офтальмологические операции. Скоро больница получит лицензии еще на четыре новых вида деятельности, которые позволят оказывать высокотехнологичную помощь по урологии, онкологии, комбустиологии (ожоговое отделение), а также ортопедии и травматологии. В Усольской центральной больнице начнет работать дневной и круглосуточный стационары.

Напомним, в регионе реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Объединение медицинских учреждений в Березниках — один из ее примеров. Объединительные процессы проходят также на других территориях Прикамья. Губернатор Максим Решетников пояснял, что это позволяет сократить расходы медучреждений на административный персонал и перераспределять средства на заработную плату медицинскому персоналу.

Ксения Томашова
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