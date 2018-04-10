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10 апреля 2018
11:29  10 апреля 2018 0

Конфискованный Bentley экс-губернатора Сахалина продали за шесть миллионов

О новом собственнике люксового автомобиля на данный момент ничего неизвестноФото: википедия

Автомобиль бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина продан на аукционе почти за 6 миллионов рублей. Стартовая стоимость Bentley Continental GT составляла около 4,5 миллионов рублей.

«Автомобиль Bentley Continental GT 2014 года выпуска реализовывался на электронной торговой площадке „Сбербанк-АСТ“. Начальная стоимость имущества составляла 4 416 212,89 рублей», — передает сайт Росимущества. Итоговая стоимость автомобиля составила 5 961 887,37 рублей, сообщает RT. О новом собственнике люксового автомобиля на данный момент ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что на часы бывшего губернатора Сахалина, которые изначально пытались продать за 11 млн рублей, найти покупателя не удалось. В итоге найти Росимуществу пришлось снизить ставку на 90%, до 1139290 рублей.

В феврале 2018 года суд приговорил экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина к 13 годам колонии за взятки в особо крупной размере, напоминает «Национальная служба новостей». Бывший глава региона оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен всех государственных наград.

Павел Маркуш
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