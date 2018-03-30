13:19 30 марта 2018 3

Аксессуар относится к элитному классу и стоит дороже многих автомобилей Фото: urwerk.com

На часы бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина не могут найти покупателя. При начальной цене аксессуара — 11 миллионов рублей — Росимуществу пришлось снизить ставку уже на 90%, теперь их продают за 1139290 рублей.

Экс-глава Сахалина был арестован в 2015 году по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. В феврале этого года он был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу 500 миллионов рублей. При задержании у него было арестовано также имущества на 1,1 миллиарда, включая два автомобиля Bentley и элитные часы. В настоящее время Росимущество пытается реализовать их, чтобы из этих средств забрать деньги, которые Хорошавин теперь должен государству.

Предыдущая попытка продать принадлежавшие бывшему губернатору карманные часы «Urwerk» Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 состоялась 27 марта 2018 года. Покупателей не нашлось, сообщает пресс-служба Росимущества.

1/3 Теперь часы, которые принадлежали Хорошавину, стоят 1139290 рублей. Фото: watches-master.com

Отмечается, что аксессуар относится к классу элитных. Всего было выпушено восемь экземпляров. У часов автоматический механизм, калибр UR-10.01 с однонаправленным заводом, 51 камень, запас хода — 38 часов, частота колебаний баланса — 28 800 пк/час. С лицевой лицевой стороны расположены: указатель времени суток, сателлитные индикаторы часа и месяца, индикаторы минут и даты, ретроградная минутная стрелка, дисковый индикатор секунд, индикатор запаса хода. С задней стороны часов: индикатор замены масла, указатели 100-летнего и 1000-летнего циклов. Корпус сделан из стали и титана.