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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:40  11 апреля 2018 0

В Свердловской области мужчина на мотоцикле случайно убил своего сына

Ярмарка и мотоциклетный завод. Ирбит, урал, мотоцикл с коляской, ural
Мотоцикл рухнул с шестиметрового обрыва (фото архивное)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несчастный случай произошел в поселке Новый Камышловского района Свердловской области. 42-летний местный житель попал в ДТП, когда решил испытать в деле самостоятельно собранный им мотоцикл, при этом погиб его семилетний сын.

Мужчина купил в начале года разобранный мотоцикл «Урал» с коляской. Собрал его и решил проверить на ходу. На испытания он взял с собой сыновей: 15-летний сел сзади, а семилетний — в коляску. Не справившись с управлением, мужчина рухнул вместе с мотоциклом с шестиметрового обрыва. Подросток успел спрыгнуть с мотоцикла, а мальчик погиб. Все участники трагедии были без мотошлемов. Мужчина выжил и был госпитализирован с переломом бедра.

«ГИБДД выясняет, не находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила «URA.RU» пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. Известно, что мотоциклист с семьей поселился в Камышловском районе год назад, работает охранником в военной части. Имеет водительский стаж 17 лет с категориями АВСЕ.

Александр Лукманов
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