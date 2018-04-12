Посетители нового терминала пермского аэропорта Большое Савино заметили под потолком здания серьезные трещины. Фотографии повреждений опубликованы в паблике «Мой город Пермь» во «ВКонтакте».
Выяснилось, что трещины появились в общем зале терминала. Часть пермских интернет-пользователей предположила, что повреждения связаны с усадкой нового здания, другие были уверены, что проблема возникла из-за некачественного фундамента. Позже пресс-служба аэропорта уточнила, что трещины коснулись только внешней отделки.
«После обнаружения трещины на место были вызваны специалисты генерального подрядчика ООО „Альфа строй“ для проведения обследования. В результате выяснилось, что трещины затронули только гипсокартонную отделку, и дефект имеет локальный характер», — цитирует заявление пресс-службы аэропорта Business class.
Представители Пермского аэропорта добавили, что никакой угрозы повреждение не представляет. Ремонтные работы будут проведены в соответствии с гарантийными обязательствами ООО «Альфа строй».