В Германии продают «брежневский» лимузин почти за миллион евро

Неизвестный автовладелец из Германии выставил на продажу редкий лимузин ЗИЛ-114 эпохи правления генсека КПСС Леонида Брежнева. Мужчина назначил весьма внушительную цену в 999 999 евро (75 миллионов рублей).
Как именно автомобиль оказался в Германии не сообщается. Согласно одной из версий, лимузином пользовались представители высшего государственного руководства ГДР, а позже его выкупил частный коллекционер, передают Nation News. Владелец раритетного автомобиля подчеркивает, что лимузин находится в прекрасном состоянии, пишет телеканал 360. Он также добавил, что транспортное средство когда-то принадлежало Леониду Брежневу, однако, никаких доказательств при этом не приводится.
Выставленный на продажу лимузин ЗИЛ-114 был выпущен в 1970 году, его пробег составляет 46 510 километров. Под капотом машины находится 300-сильный агрегат, который работает в тандеме с АКПП.