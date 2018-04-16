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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:32  16 апреля 2018 0

Свердловские выборы выиграли с помощью фиктивных трупов и душевнобольных. Команда известного журналиста разгромлена

Клипарт, всего понемногу, стела, артемовский
Соратники умершего Шарафиева говорят о масштабном применении «черного пиара»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 15 апреля, состоялись дополнительные выборы по трем округам в Артемовскую городскую думу. На них потерпели поражение соратники умершего прошлой осенью бывшего главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева.

Журналист газеты «Егоршинские вести» Василий Ергашев занял в округе №6 второе место, получив 36,3% голосов. Он уступил победу единороссу Дмитрию Сухареву, за которого проголосовали 52,2% местных жителей.

В округе №16 причисляемая к команде Шарафиева сотрудница МУП «Покровское ЖКХ» Мариена Липенкова также оказалась на втором месте, набрав 40% голосов. Первое место в этом округе досталось самовыдвиженцу-пенсионеру Вячеславу Культикову. Выборы в округе №17 признаны несостоявшимися.

Как заявил «URA.RU» Василий Ергашев, против представителей его команды на выборах был использован «черный пиар». В частности, ночью накануне голосования неизвестные личности звонили избирателям, будили их и предлагали проголосовать за Ергашева.

В ходе кампании по округу №6 были расклеены листовки, сообщающие о смерти одного из кандидатов, с которым в действительности ничего не случилось. Администрация Артемовского публично обвинила в этой расклейке Ергашева. В округе №16, по данным Ергашева, за Вячеслава Культикова активно голосовали пациенты местного психоневрологического диспансера.

Константин Джултаев
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