В воскресенье, 15 апреля, состоялись дополнительные выборы по трем округам в Артемовскую городскую думу. На них потерпели поражение соратники умершего прошлой осенью бывшего главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева.
Журналист газеты «Егоршинские вести» Василий Ергашев занял в округе №6 второе место, получив 36,3% голосов. Он уступил победу единороссу Дмитрию Сухареву, за которого проголосовали 52,2% местных жителей.
В округе №16 причисляемая к команде Шарафиева сотрудница МУП «Покровское ЖКХ» Мариена Липенкова также оказалась на втором месте, набрав 40% голосов. Первое место в этом округе досталось самовыдвиженцу-пенсионеру Вячеславу Культикову. Выборы в округе №17 признаны несостоявшимися.
Как заявил «URA.RU» Василий Ергашев, против представителей его команды на выборах был использован «черный пиар». В частности, ночью накануне голосования неизвестные личности звонили избирателям, будили их и предлагали проголосовать за Ергашева.
В ходе кампании по округу №6 были расклеены листовки, сообщающие о смерти одного из кандидатов, с которым в действительности ничего не случилось. Администрация Артемовского публично обвинила в этой расклейке Ергашева. В округе №16, по данным Ергашева, за Вячеслава Культикова активно голосовали пациенты местного психоневрологического диспансера.