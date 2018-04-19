10:47 19 апреля 2018 0

Роман Шимко считает, что Востриков неправильно реагирует на свою беду Фото: скриншот видео

Роман Шимко, отец шестилетнего «пьяного мальчика», погибшего в ДТП в Балашихе, обратился к Игорю Вострикову, который потерял семью при пожаре в Кемерово. Он обвинил Вострикова в пиаре на смерти близких.

В Сети распространилось соответствующее видеообращение Романа Шимко. Он считает, что Востриков «как-то неправильно» отреагировал на гибель своих близких и начал заниматься самопиаром после трагедии, пишет Life.ru. «Ты потерял на пожаре всю семью, а продолжаешь хайповать, пиариться на смерти. Ты в каждом ютубе. Рекламируешь свой Инстаграм. Меня возмутило видео, когда ты вышел из Следственного комитета, где увидел сгоревшую одежду детей. Ты не проронил ни одной слезинки», — говорит Шимко. «Ты как-то неправильно отреагировал. Ты потерял семью, тебе надо горевать, истерить, а ты едешь к теще, которая тоже не плачет. Востриков, это ненормально», — возмущенно добавляет отец погибшего мальчика.

Роман Шимко также заявил, что хочет встретиться с Игорем Востриковым. Он также упрекнул кемеровчанина в том, что тот якобы уже снял обручальное кольцо, а воспитатели из детского сада его погибших детей даже никогда его не видели. Однако Востриков, в свою очередь, опроверг обвинения Шимко. «По поводу кольца — это зеркальное отображение камеры. Я его не снимал… Насчет детского сада… В нашей семье я зарабатывал деньги, специально купил жене машину, чтобы она возила детей», — Востриков объяснил, что именно его жена отвозила детей в сад и забирала их.

Напомним, Игорь Востриков при пожаре в кемеровском торговом центре потерял супругу, трех детей и сестру. После трагедии кемеровчанин начал активно проявлять себя в публичном пространстве, пытаясь разобраться в причинах произошедшего, и даже записал обращение к Владимиру Путину. Роман Шимко же потерял сына — его во дворе дома в Балашихе сбила машина, за рулем которого была Ольга Алисова. Первая экспертиза показала, что ребенок якобы был пьян, а дело о ДТП долго отказывались возбуждать.