{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:47  19 апреля 2018 0

Отец «пьяного» мальчика обвинил Вострикова в пиаре на кемеровской трагедии. «Тебе надо горевать, истерить»

Роман Шимко считает, что Востриков неправильно реагирует на свою бедуФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Роман Шимко, отец шестилетнего «пьяного мальчика», погибшего в ДТП в Балашихе, обратился к Игорю Вострикову, который потерял семью при пожаре в Кемерово. Он обвинил Вострикова в пиаре на смерти близких.

В Сети распространилось соответствующее видеообращение Романа Шимко. Он считает, что Востриков «как-то неправильно» отреагировал на гибель своих близких и начал заниматься самопиаром после трагедии, пишет Life.ru. «Ты потерял на пожаре всю семью, а продолжаешь хайповать, пиариться на смерти. Ты в каждом ютубе. Рекламируешь свой Инстаграм. Меня возмутило видео, когда ты вышел из Следственного комитета, где увидел сгоревшую одежду детей. Ты не проронил ни одной слезинки», — говорит Шимко. «Ты как-то неправильно отреагировал. Ты потерял семью, тебе надо горевать, истерить, а ты едешь к теще, которая тоже не плачет. Востриков, это ненормально», — возмущенно добавляет отец погибшего мальчика.

Роман Шимко также заявил, что хочет встретиться с Игорем Востриковым. Он также упрекнул кемеровчанина в том, что тот якобы уже снял обручальное кольцо, а воспитатели из детского сада его погибших детей даже никогда его не видели. Однако Востриков, в свою очередь, опроверг обвинения Шимко. «По поводу кольца — это зеркальное отображение камеры. Я его не снимал… Насчет детского сада… В нашей семье я зарабатывал деньги, специально купил жене машину, чтобы она возила детей», — Востриков объяснил, что именно его жена отвозила детей в сад и забирала их.

Напомним, Игорь Востриков при пожаре в кемеровском торговом центре потерял супругу, трех детей и сестру. После трагедии кемеровчанин начал активно проявлять себя в публичном пространстве, пытаясь разобраться в причинах произошедшего, и даже записал обращение к Владимиру Путину. Роман Шимко же потерял сына — его во дворе дома в Балашихе сбила машина, за рулем которого была Ольга Алисова. Первая экспертиза показала, что ребенок якобы был пьян, а дело о ДТП долго отказывались возбуждать.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров