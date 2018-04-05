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05 апреля 2018
15:01  05 апреля 2018 0

Потерявший при пожаре всю семью кемеровчанин записал обращение к Путину. ВИДЕО

Теща Вострикова раскритиковала работу МЧС«ВКонтакте», скрин с видеоролика
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» супругу, трех детей и сестру, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Видео мужчина разместил на своей странице во «ВКонтакте». Чтобы записать ролик, мужчина приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены. Женщина, много лет работавшая в МЧС, раскритиковала спасателей. Она выразила недовольство нынешней системой, где служат «коррумпированные и непрофессиональные люди».

По словам тещи Вострикова, в МЧС сейчас служат непрофессионалы: ракетчики и танкисты. Материально-техническое обеспечение желает оставлять лучшего. Люди используют советские машины, которым больше 30 лет. Женщина рассказала, что в МЧС существует план пожаров на год, за рамки которого выходить нельзя, иначе происшествия фиксируются как возгорание мусора или бесхозного строения. Она уверена, что в трагедии виноваты все: МЧС, полиция, медики, городские и областные чиновники. «Пока будет безразличие и взяточничество, все это будет продолжаться», — подчеркнула женщина.

Востриков указал, что из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне» спасатели приезжали из других городов. «Например, техника была задействована с Юрги. В итоге город Юрга остался без пожарных! Они пошли ради показухи, как круто они с этим борются», — заявил мужчина, потерявший семью. По его словам, на улучшение парка машин выделяются миллиарды, а до мест деньги не доходят. Вопросы у мужчины также возникли к действиям спасателей на пожаре: «Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей? Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили».

Ранее Игорь Востриков показал, как изнутри выглядит сгоревший ТЦ «Зимняя вишня». Кемеровчанин прошел по зданию с камерой, внимательно осмотрев «Красный зал» кинотеатра, где погибли люди, напоминает «Федеральное агентство новостей». Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Ее жертвами стали 79 человек, погибли 64, в том числе 41 ребенок.

Иван Шестак
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