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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:48  19 апреля 2018 1

Прокуратура требует закрыть «Пассаж» в Екатеринбурге. Иск уже в суде

Оцепление на Площади 1905 года. Екатеринбург, торговый центр, пожарная машина, мчс россии, чрезвычайная ситуация, тц пассаж, пожарные, пассаж синема, екатеринбург, проверка кинотеатра, пожарная безопасность
Пожарные нашли нарушения в самых крупных ТЦ ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура обратилась в районные суды Екатеринбурга с исками к двум крупным торговым центрам из-за нарушений правил пожарной безопасности. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной специалистами МЧС.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда, иски прокуратуры будут рассматриваться в Чкаловском и Ленинском судах. Третьей стороной по ним выступает МЧС, специалисты которого проводили проверки. Официальное заявление пресс-службы будет опубликовано утром 20 апреля — пока в судах не успели ознакомиться с делами. Еще не назначены даже судьи, которые будут заниматься этими процессами, но ожидается, что сами заседания могут пройти уже 7 мая.

В самих торговых центрах информацию подтверждают лишь частично. «Да, мы подтверждаем наличие обращения прокуратуры с исковым заявлением в суд по поводу торгового центра „Пассаж“. Однако нам необходимо дождаться подробностей», — прокомментировал информацию порталу «Моменты» руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин.

Отметим, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека, по всей стране прошли проверки торговых центров. В уральской столице нарушения были найдены в комплексах «Аида» (Блюхера, 39), «Свердловск» (Героев России, 2) и «Мегаполис» (8 Марта, 149). Позже к ним прибавился «Покровский Пассаж», который тоже оказался небезопасен для посетителей.

Игорь Чукреев
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