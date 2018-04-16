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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:06  16 апреля 2018 1

Опубликованы жуткие записи звонков из «Зимней вишни». «Мы уже 20 минут умираем!» ВИДЕО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
В огне погибли 64 человекаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Сети появились ужасающие аудиозаписи звонков из горящего торгового центра в «Кемерово «Зимняя вишня» в службу спасения. На записи слышны как отчаянные возгласы плачущих родственников пострадавших и очевидцев происшествия, так и просьбы задыхающихся посетителей ТЦ, оказавшихся в ловушке.

На фоне детского плача и криков взрослые, звонившие по номеру 112, просили ускорить приезд спасателей, передает Life.ru. «Мы уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!.. У меня там дети, они не могут выйти! Полное задымление, они на полу лежат… Где у вас пожарные с брезентами? Люди живые прыгают из окон, горелые, об асфальт бьются!.. Ребята, ну мы погибнем здесь, вы че делаете-то?!» — восклицали кемеровчане. Одна женщина пожаловалась, что прибывшая «скорая» забрала только одного пострадавшего со словами: «Мы же не можем спасать всех».

В ответ операторы твердили, что на объект уже брошены все силы. «Такая информация поступила, пожарные уже следуют, службы спасения тоже следуют… Успокойтесь, все хорошо будет, не переживайте, потерпите еще маленько…» — пытались одни успокоить людей. Другие сотрудники кол-центра, раздраженные частотой звонков о пожаре, хамили. «Вы нормально разговаривайте, уже все там на месте… Ко мне какие претензии?.. Что мне вот сейчас сделать?.. Вы мешаете мне работать!» — вероятно, не задумываясь о масштабах трагедии, кричали операторы в трубку.

Напомним, в результате происшествия в «Зимней вишне» 25 марта скончались 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пожар вспыхнул на четвертом этаже и быстро распространился по зданию. Люди, находившиеся в одном из залов кинотеатра, оказались в ловушке — дверь заперли. Позже в МЧС рассказали, что посетители четвертого этажа после возгорания могли самостоятельно покинуть полыхающее здание в течение первых пяти минут. Однако многие промешкали, так как не знали о ЧП — противопожарная сигнализация не сработала.

Ксения Томашова
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