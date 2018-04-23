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11:01  23 апреля 2018 0

Югорские энергетики резко сократили число аварий в Сургуте

Город ночью. Сургут, сургут, ночь, ночной город, огни города, улица мелик-карамова, городской пейзаж
Нарушений в подаче тепла не замеченоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутские городские электрические сети» подвели первые итоги прошедшего осенне-зимнего периода. Нарушений в подаче тепла потребителям в период низких температур не замечено. Также в организации отметили снижение аварийности на сетях на 30%.

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» обслуживают порядка 650 трансформаторных и распределительных подстанций города, более 1500 километров кабельных и воздушных линий, Пиковую котельную, котельную в 45-м микрорайоне города и тепловые магистральные сети протяженностью 35 километров.

Главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Григорьев оценил работу оборудования в осенне-зимний максимум нагрузок 2017—2018 года на «отлично». Он отметил, что в электроснабжении Сургута произошло 12 технологических нарушений, девять из них — по вине сторонних потребителей. «По сравнению с прошлым периодом 2016—2017 годов, наблюдается снижение аварийности в сетях на 30%», — резюмировал Андрей Григорьев.

Специалисты «СГЭС» уже начали подготовку к ежегодной летней ремонтной кампании, которая продлится до начала следующего осенне-зимнего периода. Отопительный сезон для теплосетевого комплекса города продолжается. Он завершится в момент планового отключения тепла у потребителей.

Павел Маркуш
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