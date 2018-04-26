Для школьников проведут всероссийский урок бизнес-успеха

Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» состоится 26 апреля. Он станет седьмым в цикле мероприятий, проводимых Минобрнауки РФ и сайтом «ПроеКТОриЯ», и будет посвящен предпринимательству, рассказали «URA.RU» организаторы.
Школьники вместе с экспертами обсудят, как мыслит успешный предприниматель, какие методики помогают построить эффективный бизнес и что нужно знать для грамотной работы с целевой аудиторией. Участники урока разберут на настоящих примерах кейсы молодых предпринимателей, чтобы понять, почему эти проекты стали успешными.
Экспертами урока выступят директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, директор направления «Молодые профессионалы» в агентстве стратегических инициатив Дмитрий Песков, а также гендиректор и основатель компании Rusbase Мария Подлеснова. Модератором будет знаменитый промышленный дизайнер, футуролог, руководитель центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков. Из центра будет вестись онлайн-трансляция для всех желающих.
Информационным партнером мероприятия выступит социальная сеть «Одноклассники». Задать экспертам интересующие вопросы о предпринимательстве, на которые они ответят во время урока, можно уже сейчас в обсуждении группы «ПроеКТОрии» во «ВКонтакте».
Предыдущие мероприятия организаторов набрали в Сети уже более 28 млн просмотров. Ранее прошли такие уроки, как «Спасти жизнь человека» и «Что ты знаешь о еде?». Их целью было рассказать детям о профессиях, необходимых стране.