12:19 27 апреля 2018 3

Сотни людей вышли на субботник компании «МАКФА» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«МАКФА» объединяет людей. Две сотни человек вышли в поселке Мелькомбинат на традиционный субботник, организованный компанией «МАКФА». Самым опытным участником оказался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда предприятия Николай Туксин, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Старейший участник субботников заметил, что лучше бы люди перестали мусорить. «Тогда и убирать будет нечего», — сказал ветеран. Тем не менее он каждый год выходит на генеральную уборку города. Потому что субботник, по его словам, объединяет людей.

Организаторы разбили пункт раздачи инвентаря, перчаток и пакетов для сбора мусора. За счет предприятия были привлечены автотранспорт и спецтехника, организован вывоз собранного мусора. Каждый участник получил в подарок брендированную футболку с надписью «MAKFA. Весенний субботник». Собрать жителей Мелькомбината помогли Совет ветеранов и КТОС поселка. «Добрую традицию, которая зарождалась благодаря нашим дедам и отцам надо поддерживать, — считает председатель Совета ветеранов поселка Мелькомбинат Татьяна Хохлова. — Участвуя в субботнике, мы можем своим примером показать, что надо начинать с малого, поддерживать порядок там, где ты живешь».

1/6 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющий «МАКФЫ» Антон Белоусов заметил, что на субботник вышло много молодежи, подростков и детей из соседних домов. «Эти ребята приходили на субботник и в прошлом году. Они самостоятельно приняли правильное решение — выйти и помочь в наведении порядка в родном городе. Важно и то, что такие мероприятия содействуют сплочению коллектива, и, кстати, у нас на „МАКФЕ “ уже давно стало правилом поддерживать на производстве и на территории компании образцовый порядок», — подчеркнул топ-менеджер компании.

Полевая кухня — традиция весеннего субботника «МАКФЫ». Вот и в этом году всех участников угостили вкусной и полезной гречневой кашей. Конечно же, приготовленной из крупы MAKFA, выращенной в экологически чистом уголке России — на Алтае.