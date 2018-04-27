Металлургическое предприятие стало одним из крупнейших экспортеров на Урале

Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) заняла третье место из ста в ежегодном рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспортер-100». Рейтинг по итогам 2017 года подготовил аналитический центр «Эксперт».
Третью строчку ММК заняла с лучшим показателем для компаний металлургического комплекса — свыше 1,8 млрд долларов. За год объем экспорта в денежном выражении вырос на 28,9%, сообщили «URA.RU» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК». Отгрузка металлопродукции на экспорт (без учета стран СНГ) превысила 2,8 млн тонн. Продукция компании поставляется в 46 стран, по большей части — на Ближний Восток. Туда отгружается порядка двух третей всей экспортной продукции в дальнее зарубежье.
В рейтинге компании ранжировались по экспортной выручке, выраженной в долларах США, без учета экспорта в страны Таможенного союза. Анализировались только компании-экспортеры, головной офис которых находится на территории Урало-Западносибирского региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, республике Башкортостан и Удмуртии).