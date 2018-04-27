13:19 27 апреля 2018 0

Ситуация вокруг Узянова — все накаленней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У начальника Межмуниципального отдела полиции «Сысертский» Евгения Узянова вновь проводятся обыски. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. «С утра обыски были в кабинете у Узянова и его заместителя Геннадия Мангилева, затем обыски прошли дома у Узянова, а также у Дениса Ершова», — рассказал высокопоставленный силовик. На следственных мероприятиях работают сотрудники ФСБ и Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

Пресс-служба УФСБ воздержалась от комментариев на эту тему. Получить комментарии официального представителя свердловского следственного комитета к моменту публикации не удалось.

Это уже не первые обыски у Узянова — такие оперативные действия уже проводились 28 февраля: В Сысерти работали сотрудники ФСБ, УСБ свердловской полиции и спецпредставители прокуратуры в рамках проверки. Тогда, по словам пресс-атташе свердловской полиции Валерия Горелых, поводом для проверки послужила статья «URA.RU» «Главного полицейского „уральской Рублевки“ обвинили в коррупции», опубликованная за два дня до этого.

В ней женщина-предприниматель из Сысерти рассказала, как силовики крышевали ее бизнес по сопровождению мигрантов (ежемесячно она выплачивала знакомому Узянова Денису Ершову от 100 до 300 тысяч рублей), а когда отказалась (из-за поднявшихся «расценок») — начался «прессинг» со стороны полиции. После выхода статьи Узянов подал иск в суд о клевете на людей, которые обвинили его в коррупции или высказали такие подозрения — на предпринимателя Любовь Подоксенову и сысертского депутата, ветерана МВД Александра Кочмарева.