{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:19  27 апреля 2018 0

У начальника полиции «уральской Рублевки» опять обыски. «Были в кабинете и у него дома»

Тактико-специальное учение
Ситуация вокруг Узянова — все накаленнейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

У начальника Межмуниципального отдела полиции «Сысертский» Евгения Узянова вновь проводятся обыски. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. «С утра обыски были в кабинете у Узянова и его заместителя Геннадия Мангилева, затем обыски прошли дома у Узянова, а также у Дениса Ершова», — рассказал высокопоставленный силовик. На следственных мероприятиях работают сотрудники ФСБ и Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

Новость по теме
Дело главного полицейского «уральской Рублевки» рассматривают в суде. Против него ополчились даже ветераны МВД

Пресс-служба УФСБ воздержалась от комментариев на эту тему. Получить комментарии официального представителя свердловского следственного комитета к моменту публикации не удалось.

Это уже не первые обыски у Узянова — такие оперативные действия уже проводились 28 февраля: В Сысерти работали сотрудники ФСБ, УСБ свердловской полиции и спецпредставители прокуратуры в рамках проверки. Тогда, по словам пресс-атташе свердловской полиции Валерия Горелых, поводом для проверки послужила статья «URA.RU» «Главного полицейского „уральской Рублевки“ обвинили в коррупции», опубликованная за два дня до этого.

В ней женщина-предприниматель из Сысерти рассказала, как силовики крышевали ее бизнес по сопровождению мигрантов (ежемесячно она выплачивала знакомому Узянова Денису Ершову от 100 до 300 тысяч рублей), а когда отказалась (из-за поднявшихся «расценок») — начался «прессинг» со стороны полиции. После выхода статьи Узянов подал иск в суд о клевете на людей, которые обвинили его в коррупции или высказали такие подозрения — на предпринимателя Любовь Подоксенову и сысертского депутата, ветерана МВД Александра Кочмарева.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров