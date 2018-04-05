10:13 05 апреля 2018 0

Подав иск, Евгений Узянов, по мнению адвоката, навредил самому себе Фото: с сайта ГУ МВД по Свердловской области

Начальник полиции Сысерти Свердловской области Евгений Узянов подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Любови Подоксеновой, обвинившей его в коррупции, а также к сысертскому депутату Александру Кочмареву, поднявшему вопрос о махинациях с участками в дачном товариществе для ветеранов МВД. Об этом агентству сообщила адвокат Полина Тамакулова. Узянов требует признать заявления Подоксеновой и Кочмарева в статье «URA.RU «Главного полицейского «уральской Рублевки» обвинили в коррупции» не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство.

Накануне в Сысертском городском суде состоялось первое заседание по этому делу. «Суд принял решение запросить у компетентных органов все материалы, которые есть на данный момент в отношении Узянова, — рассказала «URA.RU» адвокат Тамакулова. — В том числе — результаты проверок, проводимых следственным комитетом по заявлению Подоксеновой по фактам взяток и вымогательства, а также материалы прокурорских проверок по факту публикации «URA.RU».

Также, как следует из судебного определения, суд запросил от администрации Сысертского городского округа результаты рассмотрения коллективной жалобы ветеранов МВД, с которой они обратились в мэрию в связи с махинациями с земельными участками, которые выявил ветеран МВД и сысертский депутат Александр Кочмарев (ранее «URA.RU» сообщало, что его подпись как члена дачного товарищества на решениях о переводе нескольких десятков участков знакомому начальника полиции оказалась подделана).

«Среди лиц, которые подписал эту жалобу — высокопоставленные бывшие работники полиции Сысерти, в том числе бывший начальник ОБЭП Новиков, экс-начальник ГАИ Сысерти Черноскутов, бывший руководитель вневедомственной охраны Кальсин, экс-руководитель следствия в Сысерти Пермяков и многие другие», — сообщает адвокат Тамакулова.

По ее мнению, иск, который подал главный полицейский Сысерти, сработает против него самого. «Это позволит рассмотреть ситуацию вокруг Узянова максимально открыто и еще раз привлечь внимание общественности и надзорных органов к тому, что творил Узянов на вверенной ему территории», — говорит она.

В иске Узянова фигурирует и информагентство «URA.RU», на сайте которого была размещена «нелицеприятная» для высокопоставленного полицейского статья (при этом, напомним, ему была предоставлена возможность высказать свою позицию, но он отказался от комментариев). Поскольку к самой редакции портала никаких требований не заявлено, суд принял решение привлечь СМИ к судебному процессу в качестве третьего лица.

Предприниматель Любовь Подоксенова (справа), депутат и ветеран МВД Александр Кочмарев (в центре) и адвокат Полина Тамакулова (слева) перед зданием суда в Сысерти Фото: Полина Тамакулова

Определение, которое принял суд после первого же заседания Фото: Полина Тамакулова

Иск Узянова, страница 1 Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»