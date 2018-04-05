{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
10:13  05 апреля 2018 0

Дело главного полицейского «уральской Рублевки» рассматривают в суде. Против него ополчились даже ветераны МВД

Подав иск, Евгений Узянов, по мнению адвоката, навредил самому себеФото: с сайта ГУ МВД по Свердловской области

Начальник полиции Сысерти Свердловской области Евгений Узянов подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Любови Подоксеновой, обвинившей его в коррупции, а также к сысертскому депутату Александру Кочмареву, поднявшему вопрос о махинациях с участками в дачном товариществе для ветеранов МВД. Об этом агентству сообщила адвокат Полина Тамакулова. Узянов требует признать заявления Подоксеновой и Кочмарева в статье «URA.RU «Главного полицейского «уральской Рублевки» обвинили в коррупции» не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство.

Накануне в Сысертском городском суде состоялось первое заседание по этому делу. «Суд принял решение запросить у компетентных органов все материалы, которые есть на данный момент в отношении Узянова, — рассказала «URA.RU» адвокат Тамакулова. — В том числе — результаты проверок, проводимых следственным комитетом по заявлению Подоксеновой по фактам взяток и вымогательства, а также материалы прокурорских проверок по факту публикации «URA.RU».

Новость по теме
На «уральской Рублевке» — обыск в кабинете начальника полиции. «Приехала куча машин, работают ФСБ, УСБ, спецпредставители прокуратуры»

Также, как следует из судебного определения, суд запросил от администрации Сысертского городского округа результаты рассмотрения коллективной жалобы ветеранов МВД, с которой они обратились в мэрию в связи с махинациями с земельными участками, которые выявил ветеран МВД и сысертский депутат Александр Кочмарев (ранее «URA.RU» сообщало, что его подпись как члена дачного товарищества на решениях о переводе нескольких десятков участков знакомому начальника полиции оказалась подделана).

«Среди лиц, которые подписал эту жалобу — высокопоставленные бывшие работники полиции Сысерти, в том числе бывший начальник ОБЭП Новиков, экс-начальник ГАИ Сысерти Черноскутов, бывший руководитель вневедомственной охраны Кальсин, экс-руководитель следствия в Сысерти Пермяков и многие другие», — сообщает адвокат Тамакулова.

По ее мнению, иск, который подал главный полицейский Сысерти, сработает против него самого. «Это позволит рассмотреть ситуацию вокруг Узянова максимально открыто и еще раз привлечь внимание общественности и надзорных органов к тому, что творил Узянов на вверенной ему территории», — говорит она.

В иске Узянова фигурирует и информагентство «URA.RU», на сайте которого была размещена «нелицеприятная» для высокопоставленного полицейского статья (при этом, напомним, ему была предоставлена возможность высказать свою позицию, но он отказался от комментариев). Поскольку к самой редакции портала никаких требований не заявлено, суд принял решение привлечь СМИ к судебному процессу в качестве третьего лица.

Предприниматель Любовь Подоксенова (справа), депутат и ветеран МВД Александр Кочмарев (в центре) и адвокат Полина Тамакулова (слева) перед зданием суда в Сысерти
Фото: Полина Тамакулова
Определение, которое принял суд после первого же заседания
Фото: Полина Тамакулова
Иск Узянова, страница 1
Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»
Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»
Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»
Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»
Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»
Скриншот: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров