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Главные новости Челябинской области
19:07  27 апреля 2018 0

К мэру южноуральского города пришли с обыском

Глава Юрюзани Сергей Замятин получил второй «неуд»ФОТО: «Авангард»

В мэрии Юрюзани Катава-Ивановского района Челябинской области 27 апреля, в пятницу, прошли обыски. Силовики побывали и в кабинете главы города Евгения Замятина. По данным «URA.RU», оперативно-следственные действия проводили сотрудники ФСБ и ГУ МВД по региону.

Как сообщает газета «Авангард», силовики появились в администрации в 8 часов 30 минут утра. Сотрудникам велено было оставаться на своих местах, но не включать компьютеры. По данным газеты, силовиков интересовала деятельность МУП «ЮТК» и его связь с ООО «ЮТК». В полиции говорят о факте злоупотребления служебных полномочий. Информации о том, где находится Замятин и задержан ли он, нет.

Так совпало, что 25 апреля на сессии горсовета депутаты выставили «неуд» главе города по итогам работы за прошлый год. Это второй «неуд» подряд для Замятина, так как в 2017 году его отчет уже отклоняли. По закону, мэр должен уйти в отставку. Но Сергей Замятин судится с депутатами за первый «неуд» и увольняться не собирается.

Альбина Золотухина
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