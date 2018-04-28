Пьяные россиянки набросились на инспекторов ДПС, прервавших их вечеринку. ВИДЕО

06:17 28 апреля 2018 0

Инспекторы ДПС задержали нарушительниц Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Кирове девушки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, набросились на инспекторов ДПС. Буйной компании не понравилось, что из-за приезда правоохранителей им пришлось прервать свою вечеринку.

По информации «РЕН ТВ», молодая компания проводила свой отдых в съемной квартире. Ближе к утру, когда у соседей закончилось терпение, на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Поскольку все экипажи на тот момент были заняты, вызов передали инспекторам ДПС.

Пьяные девушки были расстроены окончанием вечеринки и решили предпринять необдуманные действия. Они набросились на представителей власти, стали пинать их и покрывать матом. В итоге сотрудникам ДПС удалось задержать нарушительниц. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.