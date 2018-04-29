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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:06  29 апреля 2018 0

Ботов из России обвинили во вмешательстве в британские выборы

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, facebook, фейсбук, твиттер, twitter, мобильные приложения, instagram, Linkedln
The Sunday Times считает, что Россия организовала масштабную кампанию против консерваторовФото: Pixabay.com

Россию обвинили в интернет-атаке на досрочные выборы в Великобритании в 2017 году. Кремль якобы реализовал работу 6,5 тысяч бот-аккаунтов в соцсети Twitter для поддержки лидера оппозиционной партии Джереми Корбина.

Об этом заявила британская газета The Sunday Times со ссылкой на расследование, проведенное совместно с университетом Суонси в Уэльсе. В материале говорится, что более шести тысяч аккаунтов, связанных с Россией, были активизированы за неделю до выборов. В девяти из десяти сообщений на страницах микроблогов публиковалась агитация за Корбина, в то время, как консерваторы были удостоены критики в обратном соотношении.

Лейбористская партия, лидером которой является Корбин, заявила, что не в курсе «каких-либо автоматизированных ботов» и уж точно никому не платила за их услуги, сообщает телеканал 360. Премьер-министр Англии Тереза Мэй также признавалась, что у нее нет никаких доказательств вмешательства России в выборы.

Досрочные выборы прошли в Великобритании 8 июня 2017 года. По их результатам консервативная партия лишилась большинства в Палате общин парламента. Популярность Корбина, напротив, возросла. Ранее сообщалось, что владельцы «Альфа-банка» подали в суд на бывшего сотрудника британских спецслужб из-за клеветы о вмешательстве бизнесменов в американские выборы 2016 года.

Семен Гринберг
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