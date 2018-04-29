Ботов из России обвинили во вмешательстве в британские выборы

09:06 29 апреля 2018 0

The Sunday Times считает, что Россия организовала масштабную кампанию против консерваторов Фото: Pixabay.com

Россию обвинили в интернет-атаке на досрочные выборы в Великобритании в 2017 году. Кремль якобы реализовал работу 6,5 тысяч бот-аккаунтов в соцсети Twitter для поддержки лидера оппозиционной партии Джереми Корбина.

Об этом заявила британская газета The Sunday Times со ссылкой на расследование, проведенное совместно с университетом Суонси в Уэльсе. В материале говорится, что более шести тысяч аккаунтов, связанных с Россией, были активизированы за неделю до выборов. В девяти из десяти сообщений на страницах микроблогов публиковалась агитация за Корбина, в то время, как консерваторы были удостоены критики в обратном соотношении.

Лейбористская партия, лидером которой является Корбин, заявила, что не в курсе «каких-либо автоматизированных ботов» и уж точно никому не платила за их услуги, сообщает телеканал 360. Премьер-министр Англии Тереза Мэй также признавалась, что у нее нет никаких доказательств вмешательства России в выборы.

Досрочные выборы прошли в Великобритании 8 июня 2017 года. По их результатам консервативная партия лишилась большинства в Палате общин парламента. Популярность Корбина, напротив, возросла. Ранее сообщалось, что владельцы «Альфа-банка» подали в суд на бывшего сотрудника британских спецслужб из-за клеветы о вмешательстве бизнесменов в американские выборы 2016 года.