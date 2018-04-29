На Южном Урале отправили за решетку пьяного «бесправника», устроившего смертельное ДТП

В Челябинской области в городе Бакал заключили под стражу 46-летнего водителя, который насмерть сбил подростка. Инцидент произошел вечером 10 апреля у дома №50 по улице Ленина, когда мужчина был за рулем своего Hyundai Accent в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было водительского удостоверения, которого его ранее лишили за пьяную езду.
«В Саткинском районе по ходатайству следователя районного ОМВД судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю, совершившему дорожно-транспортное происшествие в городе Бакале, в результате которого погиб несовершеннолетний местный житель», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель был пьян. Ранее его лишили права за езду в нетрезвом виде.
По факту гибели подростка под колесами автомобиля против южноуральца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит до семи лет лишения свободы.