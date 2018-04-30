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30 апреля 2018
29 апреля 2018
01:35  30 апреля 2018 0

Посольство России ответило на обвинения Кремля во вмешательстве в выборы Британии

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, твиттер, регистрация, twitter, приложение, социальная сеть
Посольство России в Британии заявило, что несколько тысяч ботов не в силах повлиять на выборыФото: Анна Майорова © URA.RU

Посольство России в Великобритании назвало глупостью и ожидаемым информационным вбросом обвинение Москвы во вмешательстве в местные выборы, отметив, что «российская тематика» используется правящей британской элитой исключительно во внутриполитических целях. Об этом говорится в официальном ответе диппредставительства РФ.

«Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз. Не так давно нам приписывали поддержку „Брэкзита“ и „брэкзитёров“ с тем, чтобы, как утверждалось, „дестабилизировать ситуацию в стране“. Это явная глупость», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что несколько тысяч никем не читаемых ботов в Twitter не могли бы повлиять на мнение и выбор миллионов британцев, назвав версию газеты The Sunday Times абсурдом.

Ранее, напомним, издание со ссылкой на расследование, проведенное совместно с университетом Суонси в Уэльсе, сообщило, что Кремль якобы реализовал работу 6,5 тысяч бот-аккаунтов в Twitter для поддержки лидера оппозиционной партии Джереми Корбина. Лейбористская партия, лидером которой является Корбин, в свою очередь заявила, что не в курсе «каких-либо автоматизированных ботов» и никому не платила за их услуги.

Сергей Демин
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