Группа «Мумий Тролль» станет хедлайнером празднования Дня города в Екатеринбурге. Музыканты дадут часовой концерт на площади 1905 года 18 августа, следует из документа на сайте госзакупок.
Известно, что закупочная комиссия «Центра культуры „Урал“ проголосовала за заключение договора на 4 999 000 рублей с „Эмоушен Маркетинг Групп ‚ПРЕМЬЕР‘. В технической документации указано, что репертуар заранее согласуют с мэрией, а выступление пройдет без фонограмм. 1,5 млн рублей организаторам выплатят авансом, а еще 3,5 млн — после подписания акта приема-передачи оказанных услуг. Организатор выступления группы Алексей Краснобаев пообещал корреспонденту ‚URA.RU‘ раскрыть детали сделки позднее. В администрации Екатеринбурга оперативно прокомментировать корреспонденту ‚URA.RU‘ факт госзакупки не смогли. Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов признался, что на данный момент не владеет информацией, и объяснит ситуацию позже.
«Мумий Тролль» в качестве хедлайнера Дня города — долгожданная новация мэрии, ранее делавшей ставку на исполнителей типа Филиппа Киркорова и безымянные ансамбли. Адекватность подбора артиста продемонстрирована на фоне продолжающегося спора об эффективности использования городской казны. В 2017 году на День города владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин устроил альтернативную главную площадку с вокальным конкурсом «Голоса» (ведущие Дмитрий Нагиев и Сергей Исаев, в жюри — Полина Гагарина и Валерий Меладзе, которые также выступили на сцене конкурса). Это шоу стало намного популярнее, чем официальный городской концерт, что и стало стартом для обсуждения того, насколько адекватно тратят деньги в мэрии.
Празднование Дня Победы в 2018 году только усилило эти споры. РМК уже анонсировала приезд певицы Ваенги и группы «Любэ», мэрия — гала-концерт в Историческом сквере. Кто соберет большую аудиторию можно даже не гадать. Вероятно, чиновникам надоело оправдываться за странные траты, и они демонстрируют понимание интереса широкой аудитории. «Мумий Тролль», конечно, не Светлана Лобода и не «Баста», но уже шаг вперед.
Александр Андреев, руководитель «Фонда Святой Екатерины», в который вместе с Алтушкиным вкладывают средства владельцы УГМК, ТМК, «Сима-ленда» и других компаний, рассказал «URA.RU», что уже обсуждается ряд имен, которые могут приехать в уральскую столицу на День города. «Мы уже прорабатываем нашу программу. Уверены, что не разочаруем горожан. В этом году будет точно не хуже. Есть определенные наработки, но говорить не будем. Это сюрприз», — отметил он.