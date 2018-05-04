21:00 04 мая 2018 0

Врачи отучат россиян курить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Протестная активность сторонников Навального продолжает стремительно падать. Его кинули самые преданные — на акцию 5 мая никто не хочет идти. В распоряжении «URA.RU» появилась переписка из закрытого чата сторонников блогера, в котором все единогласно признаются: «по-хорошему под*** (надоело — ред.)».

Стало известно, кто займет пост вице-премьера в новом правительстве. Также стало ясно, что Ольга Голодец, которая занимает эту должность сейчас, потеряет свое кресло.

Российские банки нашли способ блокировки операций клиентов. Для этого они создают свои, неофициальные черные списки, которые остаются внутри организаций и не доходят до комиссии при ЦБ. Таким образом, банки не утруждают себя «лишней» работой. Правда, для россиян, которым отказали в кредите, это очень плохо.

Дмитрий Медведев распорядился на 90% заполнить российский авторынок отечественными машинами. Рассказываем, как этого будут добиваться и как это отразится на россиянах, которые хотят иномарку. К слову — сегодня в России в силу вступили новые правила техосмотра.

Россиян отучат от сигарет. Врачи заявили, что готовы справиться с этой задачей за полгода. Минздрав даже разработал особые рекомендации для лечения курильщиков.

В России в честь Путина выпустили «Царь-телефон». Он украшен золотом, красной кожей и бриллиантами. Разработкой дизайна занялся известный люксовый бренд Caviar. Стоит этот красавец два миллиона. Увидеть его можно тут.

Бузова станет соратницей Жириновского, вице-премьеру пришел Голодец, а Медведеву предстоит собраться с партийцами и обсудить будущего премьер-министра. У нас — традиционные слухи о лучших людях России.