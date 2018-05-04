В России выпустили «Царь-телефон» за два миллиона в честь Путина

Дизайн с портретом Путина доступен только в формате iPhone X Фото: сайт Caviar

Известный люксовый бренд Caviar создал серию уникальных кнопочных «Царь-телефонов» и iPhone X. Их выпуск приурочен к инаугурации президента России Владимира Путина «как убедительный и однозначный знак полного доверия клиентов Caviar вновь избранному главе государства».

Итальянская компания выпустила гаджеты в четырех новых дизайнах. Две модели — в формате кнопочных «Царь-телефонов» и две — на базе iPhone X. Самым дорогим — за 1,9 млн рублей — стал кнопочный телефон «Inauguration Diamond» с красной кожей, золотым гербом, гравировками и 95 бриллиантами. Корпус телефона отлит из золота 750 пробы. Гаджет выпущен лимитированной серией из семи экземпляров, что символично дате инаугурации — 7 мая.

Серийный дизайн, посвященный этому событию, представлен как на кнопочном «Царь-телефоне», так и на iPhone X. В смартфоне на базе Apple также нашли отражение ключевые атрибуты власти — герб РФ, медальон с надписью «Польза, честь и слава» и гравировка «ласточкин хвост», повторяющая геометрию зубцов кремлевской стены. Стоимость кнопочных «Царь-телефонов» — 219 тыс. рублей, iPhone Inauguration — от 258 тыс. рублей.

Таких телефонов за 1,9 млн рублей выпущено всего семь штук

Фото: сайт Caviar