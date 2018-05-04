{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
Главные новости Москвы
17:07  04 мая 2018 3

В России выпустили «Царь-телефон» за два миллиона в честь Путина

Дизайн с портретом Путина доступен только в формате iPhone XФото: сайт Caviar

Известный люксовый бренд Caviar создал серию уникальных кнопочных «Царь-телефонов» и iPhone X. Их выпуск приурочен к инаугурации президента России Владимира Путина «как убедительный и однозначный знак полного доверия клиентов Caviar вновь избранному главе государства».

Итальянская компания выпустила гаджеты в четырех новых дизайнах. Две модели — в формате кнопочных «Царь-телефонов» и две — на базе iPhone X. Самым дорогим — за 1,9 млн рублей — стал кнопочный телефон «Inauguration Diamond» с красной кожей, золотым гербом, гравировками и 95 бриллиантами. Корпус телефона отлит из золота 750 пробы. Гаджет выпущен лимитированной серией из семи экземпляров, что символично дате инаугурации — 7 мая.

Серийный дизайн, посвященный этому событию, представлен как на кнопочном «Царь-телефоне», так и на iPhone X. В смартфоне на базе Apple также нашли отражение ключевые атрибуты власти — герб РФ, медальон с надписью «Польза, честь и слава» и гравировка «ласточкин хвост», повторяющая геометрию зубцов кремлевской стены. Стоимость кнопочных «Царь-телефонов» — 219 тыс. рублей, iPhone Inauguration — от 258 тыс. рублей.

Таких телефонов за 1,9 млн рублей выпущено всего семь штук
Фото: сайт Caviar
Кнопочные телефоны стоят 219 тыс. рублей
Фото: сайт Caviar
Стоимость таких iPhone составляет 258 тыс. рублей
Фото: сайт Caviar

Ранее «URA.RU» сообщало, что к инаугурации Владимира Путина «Почта России» выпустит специальную почтовую марку с изображением Спасской башни и Сенатского дворца Московского Кремля. На ней также будет надпись: «7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров