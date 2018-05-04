Медведев распорядился на 90% заполнить российский авторынок отечественными машинами

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года. Документ был внесен федеральным Минэкономразвития и сейчас доступен на сайте российского правительства.
Согласно документу, одной из основных целей Стратегии является удовлетворение отечественными машинами на 80-90% внутренний спрос на автомобильную технику. Кроме того, предполагается увеличить экспорт российских машин, а также вывести на рынок продукцию «с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения».
Как указано в Стратегии, предполагается создать «технологические консорциумы», объединяющие усилия компаний, государства и общественности в данном направлении. Авторы документа утверждают, что реализация указанных планов позволит появиться новой линейке «продуктов с высокими темпами роста продаж (40—50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств)».