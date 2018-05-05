США создадут Второй флот ВМС из-за «противостояния великих держав»

00:58 05 мая 2018 0

Второй флот был расформировал в 2011 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

ВМС США возродят существовавший с 1950 года Второй флот, который действовал в Западной Атлантике. К такому решению американские военные пришли из-за «противостояния великих держав», сообщил главком американского флота адмирала Джона Ричардсона.

В своем заявлении военачальник, говоря о великих державах, не назвал Россию, однако международное агентство Reuters сообщило, что возрождение Второго флота относится к РФ напрямую.

«Наша стратегия национальной обороны дает понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной, ставит перед нами все больше вызовов», — приводит РБК слова Ричардсона.

Второй флот, как отмечает агентство, был расформирован в 2011 году. На тот момент в его состав входили больше 100 кораблей и подводных лодок. С того момента, по данным Reuters, военная угроза для США усилилась, а Россия вошла в пятерку ключевых угроз вместе с Ираном, КНДР и террористов.