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05 мая 2018
04 мая 2018
00:58  05 мая 2018 0

США создадут Второй флот ВМС из-за «противостояния великих держав»

Американские эсминцы, военный корабль, нью йорк, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Второй флот был расформировал в 2011 годуФото: depositphotos.com © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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ВМС США возродят существовавший с 1950 года Второй флот, который действовал в Западной Атлантике. К такому решению американские военные пришли из-за «противостояния великих держав», сообщил главком американского флота адмирала Джона Ричардсона.

В своем заявлении военачальник, говоря о великих державах, не назвал Россию, однако международное агентство Reuters сообщило, что возрождение Второго флота относится к РФ напрямую.

«Наша стратегия национальной обороны дает понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной, ставит перед нами все больше вызовов», — приводит РБК слова Ричардсона.

Второй флот, как отмечает агентство, был расформирован в 2011 году. На тот момент в его состав входили больше 100 кораблей и подводных лодок. С того момента, по данным Reuters, военная угроза для США усилилась, а Россия вошла в пятерку ключевых угроз вместе с Ираном, КНДР и террористов.

Сергей Демин
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