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10 мая 2018
11:37  10 мая 2018 0

Пострадавший от президентской охраны ветеран оказался знакомым Путина. ВИДЕО

По словам генерал-майора, Путин спас егоФото: Михаил Метцель/ТАСС

Генерал-майор Дмитрий Сыркашев рассказал журналистам новые подробности своего столкновения с охраной президента Владимира Путина во время празднования 9 Мая. По словам ветерана, секьюрити не знали важной детали его взаимоотношений с главой государства.

«Президент меня знает, мы с ним до этого еще встречались. Охранники хотели меня отодвинуть, но президент меня придержал, и все — я пошел, охранники меня больше не трогали, они почувствовали, что президент меня знает», — рассказал ветеран телеканалу RT подробности произошедшего на празднике инцидента.

Как ранее сообщалось в СМИ, охрана после парада на Красной Площади оттолкнула ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора Дмитрия Сыркашева, когда он попытался подойти к главе государства поздороваться. Однако президент заметил данное недоразумение и сам подошел к нему. Более того, по словам ветерана, Владимир Путин практически спас его в той давке, которая царила возле трибун.

Игорь Чукреев
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