Однако, это оказалось оговоркой Фото: скриншот эфира «Первого канала»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, детей и женщин Тамара Плетнева призвала «лечить геев». Неоднозначное заявление она сделала в эфире программы Владимира Познера на «Первом канале», упомянув при этом композитора Петра Чайковского.

Познер поинтересовался у Плетневой, как она относится к гомосексуалистам и нужно ли преследовать представителей секс-меньшинств по закону. На что депутат отметила, что геев нужно только лечить. «За что наказывать? Лечить надо», — заявила Плетнева. В пример она привела известного русского композитора. «Чайковский тоже был [гомосексуалистом], но он это скрывал, стеснялся», — отметила депутат.

Однако помощник Плетневой заявил, что фраза оказалась вырванной из контекста. В разговоре с Nation News он подчеркнул, что депутат «не поняла вопроса на эту тему», поэтому ответ получился «скомканным». Помощник парламентария объяснил казус неверной формулировкой вопросов, которые задавал Познер. Соратник Плетневой также пообещал, что на сайте «Первого канала» появится «полная запись» разговора, из которой станет ясно, что инцидент произошел из-за путаницы и нюансов монтажа.

Ранее Тамара Плетнева стал известна благодаря неоднозначным заявлениям о насилии в семье, требованию исключить секс с иностранцами во время чемпионата мира по футболу и предложению заблокировать сайты знакомств.