В Испании опровергли версию Рынской об убийстве Малашенко

Предположения Божены Рынской о том, что смерть ее мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко могла быть насильственной, не подтвердились. Об этом рассказал журналистам главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Испансик специалисты установили, что смерть 64-летнего медиаменеджера не была насильственной. «Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу, и, так как мы имеем доступ к документам, могу сказать, что там ничего подозрительного не обнаружено», — приводит слова Венедиктова телеканал 360.
Поскольку дальнейших оснований удерживать тело Малашенко в Испании нет, его отправят в Россию уже на этой неделе, сообщает «Газета.ру». Сейчас оформлением документов на перевозку тела россиянина занимается консульство.
Ранее правоохранительные органы Испании уже заявляли об отсутствии криминального следа в смерти Малашенко. Предварительно полицией было установлено, что сооснователь НТВ и муж Рынской свел счеты с жизнью, напоминает «Утро».
Малашенко, о смерти которого стало известно 25 февраля, будет похоронен в Москве. Ранее Рынска заявляла о том, что ее муж тяжело переживал развод с бывшей супругой, Еленой Пивоваровой, с которой ему пришлось делить имущество через суд.