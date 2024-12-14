Турчак попросил руководство ЕР не продлевать его членство в генсовете

Глава Республики Алтай Андрей Турчак принял решение не продлевать свои полномочия в генеральном совете партии «Единая Россия», который он возглавлял в течение семи лет. Вместо этого он решил сконцентрироваться на выполнении поручений президента РФ Владимира Путина.
«Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде», — заявил Турчак в разговоре с «Коммерсантом». Свое решение он аргументировал тем, что хочет сконцентрироваться на задачах, которые поставил перед ним Владимир Путин по развитию региона. Таким образом он хочет оправдать доверие жителей, отдавших за него свои голоса на выборах.
Турчак подчеркнул серьезные проблемы в Республике Алтай, связанные с уровнем жизни населения, которые он намерен решать, полностью посвятив себя обязанностям главы региона. «Разрываться между работой для них и какой-либо другой деятельностью считаю неправильным, не привык работать спустя рукава», — объяснил он.
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